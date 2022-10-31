ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі атакували Дніпропетровську область із РСЗВ, артилерії та дронів-камікадзе: є жертва

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 08:01
Окупанти вночі атакували Дніпропетровську область із РСЗВ, артилерії та дронів-камікадзе: є жертва Фото: Окупанти вночі атакували Дніпропетровську область із РСЗВ, артилерії та дронів-камікадзе (t.me/dnipropetrovskaODA/2278)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 31 жовтня завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Ворог застосував РСЗВ, артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідодомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з "Градів", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів, що внаслідок ворожих атак загинула 31-річна жінка. Ще одна - поранена, вона перебуває у лікарні.

У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.

"У Кам’янському районі ворог ударив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, окупанти вранці 31 жовтня випустили по Україні велику кількість ракет. У всіх областях була оголошена повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
DAILY
Володимир Єльченко: США не хочуть спалювати всі мости з Росією
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Володимир Єльченко: США не хочуть спалювати всі мости з Росією