Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область из РСЗО, артиллерии и дронов-камикадзе: есть жертва

Российские оккупанты в ночь на 31 октября нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Враг применил РСЗО, артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"На Никопольщине под огонь попала Марганецкая громада. Больше всего пострадал сам Марганец. Туда прилетели 40 снарядов из "Градов", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал, что в результате вражеских атак погибла 31-летняя женщина. Еще одна - ранена, она находится в больнице.



В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Изуродован местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.



"В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения. Работают все службы", - добавил глава ОВА.