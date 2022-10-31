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Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область из РСЗО, артиллерии и дронов-камикадзе: есть жертва

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Понедельник 31 октября 2022 08:01
Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область из РСЗО, артиллерии и дронов-камикадзе: есть жертва Фото: Оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область из РСЗО, артиллерии и дронов-камикадзе (t.me/dnipropetrovskaODA/2278)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 31 октября нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Враг применил РСЗО, артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"На Никопольщине под огонь попала Марганецкая громада. Больше всего пострадал сам Марганец. Туда прилетели 40 снарядов из "Градов", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал, что в результате вражеских атак погибла 31-летняя женщина. Еще одна - ранена, она находится в больнице.

В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов. Изуродован местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.

"В Каменском районе враг ударил дронами-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры. Серьезные разрушения. Работают все службы", - добавил глава ОВА.

Напомним, оккупанты утром 31 октября выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях была объявлена воздушная тревога.

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Днепропетровская область Война России против Украины
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