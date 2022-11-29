Окупанти вночі атакували Дніпро ракетами, а область - "Ураганами": в ОВА зафіксували серйозні руйнування

Посадовиць зазначив, що загарбники ударили по місту чотирма ракетами. Були зафіксовані серйозні руйнування. Також спалахнула пожежа, її вже загасили.

За словами Резніченка, Нікопольський район противник обстріляа з "Ураганів" та важкої артилерії. Під приціл окупантів потрапила Червоногригорівська громада.

"У інших районах кричали сирени, та обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.