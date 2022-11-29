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Оккупанты ночью атаковали Днепр ракетами, а область - "Ураганами": в ОВА зафиксировали серьезные разрушения

Фото: Оккупанты ночью атаковали Днепр ракетами, а область - "Ураганами" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 29 ноября обстреляли Днепр и Никополский район области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что захватчики ударили по городу четырьмя ракетами. Были зафиксированы серьезные разрушения. Также вспыхнул пожар, его уже потушили.

По словам Резниченко, Никопольский район противник обстрелял из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под прицел оккупантов попала Красногригорьевская громада.

"В других районах кричали сирены, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Напомним, вечером 28 ноябряв Днепре было слышно несколько взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.

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