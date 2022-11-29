Оккупанты ночью атаковали Днепр ракетами, а область - "Ураганами": в ОВА зафиксировали серьезные разрушения

Чиновник отметил, что захватчики ударили по городу четырьмя ракетами. Были зафиксированы серьезные разрушения. Также вспыхнул пожар, его уже потушили.

По словам Резниченко, Никопольский район противник обстрелял из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под прицел оккупантов попала Красногригорьевская громада.

"В других районах кричали сирены, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.