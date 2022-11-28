Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

У понеділок, 28 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Представники місцевої влади поки що не розкрили більш докладних деталей події. При цьому голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін і не стояти біля вікон. Оновлено 22:37 Жителі Дніпра почули ще один вибух.