У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 28 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Представники місцевої влади поки що не розкрили більш докладних деталей події.
При цьому голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін і не стояти біля вікон.
Оновлено 22:37
Жителі Дніпра почули ще один вибух.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська в чергове обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ артилерією та мінометами.
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