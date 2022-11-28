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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Дніпро, Понеділок 28 листопада 2022 22:24
У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 28 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Представники місцевої влади поки що не розкрили більш докладних деталей події.

При цьому голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін і не стояти біля вікон.

Оновлено 22:37

Жителі Дніпра почули ще один вибух.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська в чергове обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з території РФ артилерією та мінометами.

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Дніпропетровська область вибухи воздушная тревога
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