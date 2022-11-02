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Окупанти вночі атакували Черкаський район дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: окупанти вночі атакували Черкаський район дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч проти середи, 2 листопада, російські окупанти атакували одну з громад Черкаського району. Два іранських БПЛА вдалося збити, є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської області Ігоря Табурця.

"Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахеди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури", - розповів він.

За його словами, на щастя, люди не постраждали і "це найголовніше".

Як повідомлялося, вночі з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити усі БПЛА, окрім одного.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала ракетного удару по Черкаській області. Було атаковано один із енергетичних об'єктів регіону.

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