Оккупанты ночью атаковали Черкасский район дронами: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на среду, 2 ноября, российские оккупанты атаковали одну из общин Черкасского района. Два иранских БПЛА удалось сбить, есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.
"Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахеда" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", - рассказал он.
По его словам, к счастью, люди не пострадали и "это самое главное".
Как сообщалось, в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.
Напомним, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла ракетный удар по Черкасской области. Был атакован один из энергетических объектов региона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.