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Росія обстріляла Черкаську область. Частина регіону без світла

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Черкаси, Понеділок 31 жовтня 2022 08:37
Росія обстріляла Черкаську область. Частина регіону без світла Фото: Росія обстріляла Черкаську область (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 31 жовтня, Росія завдала ракетного удару по Черкаській області. Атаковано один із енергетичних об'єктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської області Ігоря Табурця.

"Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під ракетну атаку потрапили Київ та область, Харків, Запоріжжя та Вінницька область. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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