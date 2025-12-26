Окупанти влаштували сафарі на жителів Костянтинівки, - заява влади

Костянтинівська громада продовжує потерпати від цілеспрямованих ударів російських окупантів, які застосовують дрони для полювання на мирних жителів, здійснюючи атаки навіть під час евакуаційних місій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави в Костянтинівській міській військовій адміністрації Сергія Горбунова в мережі Facebook.
Щодня місто Костянтинівка в Донецькій області зазнає жорстоких атак агресора. Російські війська використовують ударні FPV-дрони, націлені на цивільних у житлових кварталах, створюючи загрозу для життя звичайних людей і волонтерів, які займаються порятунком мешканців із небезпечних зон.
За інформацією Костянтинівської міської військової адміністрації, одна людина загинула після влучання ворожого дрона, ще двоє дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Постраждалих оперативно доправили до лікарні міста Дружківки, де їм надається необхідна медична допомога. У момент атаки вони брали участь в евакуаційній місії, рятуючи життя сусідів.
Ворожий вогонь також припав на легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об'єднання волонтерів", який щодня займався вивезенням мирних мешканців із небезпечних зон. Руйнувань житлового фонду зафіксовано не було.
Правоохоронні органи продовжують фіксувати злочини, вчинені російською федерацією. Костянтинівська міська військова адміністрація наголошує, що безпечних місць у громаді не лишилося: ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та близьких - евакуація в більш безпечні регіони.
Нагадуємо, що російські війська на тлі значних втрат техніки змушені вдаватися до нетипових способів ведення бойових дій, зокрема використовувати коней для штурмових висувань. За інформацією 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, такі спроби швидко припиняються українськими військовими за допомогою безпілотників.
Зазначимо, що російські військові вивезли цивільних жителів села Грабівське Краснопільської громади Сумської області на територію РФ. Повідомляється, що 18 грудня близько 50 мирних жителів були незаконно затримані, утримувалися без зв'язку та належних умов, а вже 20 грудня були примусово вивезені за межі України, що розцінюється як грубе порушення міжнародного гуманітарного права.