Окупанти влаштували психлікарню на Арабатській стрілці і звозять туди викрадених мешканців

Серед викрадених, як пише ЦНС, в основному пацієнти з з аналогічних медичних установ Нової Каховки та Олешок, теж населених пунктів у Херсонській області. Викрадених утримують на базі відпочинку "Геолог", яку росіяни захопили і переобладнали під психлікарню.

"Більшість персоналу завезені з Росії, але є й місцеві, хто погодився доглядати за пацієнтами. Звертаємо увагу, що це є викрадення людей, які не можуть дати собі ради самостійно. Фактично пацієнтів утримують у заручниках", - наголосили у Центрі.

Крім того, ЦНС нагадали, що росіяни продовжують активно депортувати, а фактично викрадати дітей з українських інтернатів для подальшого "всиновлення".

"Проте згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду насильницька передача дітей з однієї етнічної групи до іншої є ознакою геноциду. Дітей навмисно вивозять у віддалені райони Російської Федерації, зокрема до Ленінградської, Волгоградської, Новосибірської, Тюменської областей", - підкреслюють у ЦНС.

Центр національного спротиву звертає увагу, що пропаганда використовує крадіжку дітей та інших українців, зокрема пацієнтів спеціалізованих медичних закладів, як привід для створення емоційного фону, розповідаючи про "дітей, яких врятували від нацистів".