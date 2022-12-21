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Оккупанты устроили психушку на Арабатской стрелке и свозят туда похищенных жителей

Фото: оккупанты продолжают похищать украинцев на захваченных территориях, в том числе детей (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Оккупанты оборудовали на Арабатской стрелке возле села Стрелковое в Херсонской области психушку и свозят туда похищенных жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Среди похищенных, как пишет ЦНС, в основном пациенты из аналогичных медицинских учреждений Новой Каховки и Олешек, также населенных пунктов в Херсонской области. Похищенных удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и переоборудовали под психушку.

"Большинство персонала завезены из России, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами. Обращаем внимание, что это похищение людей, которые не могут самостоятельно принимать решения. Фактически пациентов держат в заложниках", - подчеркнули в Центре.

Кроме того, ЦНС напомнили, что россияне продолжают активно депортировать, а фактически похищать детей из украинских интернатов для дальнейшего "усыновления".

"Однако согласно Римскому уставу Международного уголовного суда насильственная передача детей из одной этнической группы в другую является признаком геноцида. Детей намеренно вывозят в отдаленные районы Российской Федерации, в частности в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области", - подчеркивают в ЦНС.

Центр национального сопротивления обращает внимание, что пропаганда использует похищение детей и других украинцев, в частности пациентов специализированных медицинских учреждений, как повод для создания эмоционального фона, рассказывая о "детях, спасшихся от нацистов".

Недавно РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты оставляют позиции в Новой Каховке и вывозят награбленное имущество в Крым. Однако украинские военные считают, что враг может вести гибридную войну.

Напомним, после освобождения правого берега Херсонской области оккупанты в Новой Каховке объявили так называемую "эвакуацию" жителей и коллаборантов.

Кроме того, мы писали, что Центр национального сопротивления рассказал об активизации украинского подполья - помогают уничтожать оккупантов и инфраструктуру врага.

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