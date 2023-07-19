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Окупанти вивезли групу українських дітей у "військову академію" Костроми, - ЦНС

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Середа 19 липня 2023 23:06
Окупанти вивезли групу українських дітей у "військову академію" Костроми, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (facebook com masher berlinska)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вивезли у "військову академію" в Костроми (РФ) до 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що викрадені діти зараз проходять "військові збори" на полігоні Військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ ім. С.К. Тимошенка.

Він розташований в Костромській області Росії.

"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що протягом липня окупанти вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.

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