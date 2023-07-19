Окупанти вивезли групу українських дітей у "військову академію" Костроми, - ЦНС

Росіяни вивезли у "військову академію" в Костроми (РФ) до 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що викрадені діти зараз проходять "військові збори" на полігоні Військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ ім. С.К. Тимошенка.

Він розташований в Костромській області Росії.

"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що протягом липня окупанти вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.