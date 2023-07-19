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Оккупанты вывезли группу украинских детей в "военную академию" Костромы, - ЦНС

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Среда 19 июля 2023 23:06
Оккупанты вывезли группу украинских детей в "военную академию" Костромы, - ЦНС Фото: Иллюстративное фото (facebook com masher berlinska)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне вывезли в "военную академию" в Кострому (РФ) до 80 старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что похищенные дети сейчас проходят "военные сборы" на полигоне Военной академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск им. С.К. Тимошенко.

Он расположен в Костромской области России.

"Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в течение июля оккупанты вывезли около 280 детей из Антрацитовского района Луганской области на территорию РФ.

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.

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