ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вивезли ще майже 300 українських дітей у "кадетський корпус" Калмикії, - ЦНС

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 15:14
Росіяни вивезли ще майже 300 українських дітей у "кадетський корпус" Калмикії, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Протягом липня окупанти вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району Луганської області на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що дітей доправили до "казачого кадетського корпусу" у республіці Калмикія.

"До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей", - додали у ЦНС.

Центр пояснює, що таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою.

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Війна в Україні
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі