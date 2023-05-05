Окупанти вивезли до Дагестану 50 дітей із Луганської області, - ЦНС

Як повідомляється, дітей з Луганської області забрали від батьків та відвезли нібито до республіканського центру "Сонячний берег", що розташований у Дагестані. Організаторами депортації дітей є "Жіночий рух Єдиної Росії", тобто представники партії диктатора Володимира Путіна.

У ЦНС зазначили, що в таких таборах дітей піддають ідеологічній обробці, нав’язуючи їм кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому, дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.

Наголошується, що таким чином дітей роблять заручниками, щоб виманити батьків й лишити їх у Росії, бо назад родини вже не пускають.