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Окупанти вивезли до Дагестану 50 дітей із Луганської області, - ЦНС

Фото: окупанти вивезли до Дагестану 50 дітей із Луганської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники вивезли з окупованої території Луганської область до Дагестану ще 50 українських дітей без супроводу батьків. Їх нібито відправили до оздоровчого центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, дітей з Луганської області забрали від батьків та відвезли нібито до республіканського центру "Сонячний берег", що розташований у Дагестані. Організаторами депортації дітей є "Жіночий рух Єдиної Росії", тобто представники партії диктатора Володимира Путіна.

У ЦНС зазначили, що в таких таборах дітей піддають ідеологічній обробці, нав’язуючи їм кремлівське бачення російського вторгнення в Україну. При цьому, дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.

Наголошується, що таким чином дітей роблять заручниками, щоб виманити батьків й лишити їх у Росії, бо назад родини вже не пускають.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що окупанти під виглядом "евакуації" планують депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.

Також раніше ми писали, що росіяни незаконно депортують українських дітей нібито під виглядом "лікування".

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