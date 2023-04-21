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Окупанти викрадають українських дітей до Росії під виглядом "лікування", - омбудсман

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П'ятниця 21 квітня 2023 16:11
Окупанти викрадають українських дітей до Росії під виглядом "лікування", - омбудсман Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти незаконно депортують українських дітей нібито під виглядом "лікування". Міжнародна спільнота повинна відреагувати й посилити тиск на ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Російські окупанти викрадають дітей з Херсонської області до Далекого Сходу та з Енергодару до Криму під виглядом "евакуації".

"У межах здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, зокрема дітей, скерували листи до Херсонської та Запорізької обласних військових адміністрацій з проханням з’ясувати зазначену інформацію", - пише Лубінець.

Водночас росіяни продовжують проводити в окупації так звані "профілактичні медичні огляди" після яких незаконно депортують дітей під виглядом "лікування".

"Підтримка міжнародної спільноти є вкрай важливою, тому розраховуємо на посилення санкцій проти винних у депортації українських дітей в 11-му санкційному пакеті, неформальне обговорення якого вже розпочали Єврокомісія та офіційні представники країн-членів ЄС", - додав омбудсман.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами уповноваженої президента з прав дитини Дар'ї Герасимчук, кількість викрадених Росією дітей може бути набагато більшою ніж заяви ворога про 700 тисяч "евакуйованих" неповнолітніх.

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