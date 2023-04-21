Окупанти викрадають українських дітей до Росії під виглядом "лікування", - омбудсман
Російські окупанти незаконно депортують українських дітей нібито під виглядом "лікування". Міжнародна спільнота повинна відреагувати й посилити тиск на ворога.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Російські окупанти викрадають дітей з Херсонської області до Далекого Сходу та з Енергодару до Криму під виглядом "евакуації".
"У межах здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, зокрема дітей, скерували листи до Херсонської та Запорізької обласних військових адміністрацій з проханням з’ясувати зазначену інформацію", - пише Лубінець.
Водночас росіяни продовжують проводити в окупації так звані "профілактичні медичні огляди" після яких незаконно депортують дітей під виглядом "лікування".
"Підтримка міжнародної спільноти є вкрай важливою, тому розраховуємо на посилення санкцій проти винних у депортації українських дітей в 11-му санкційному пакеті, неформальне обговорення якого вже розпочали Єврокомісія та офіційні представники країн-членів ЄС", - додав омбудсман.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами уповноваженої президента з прав дитини Дар'ї Герасимчук, кількість викрадених Росією дітей може бути набагато більшою ніж заяви ворога про 700 тисяч "евакуйованих" неповнолітніх.
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