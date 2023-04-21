Окупанти викрадають українських дітей до Росії під виглядом "лікування", - омбудсман

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Російські окупанти викрадають дітей з Херсонської області до Далекого Сходу та з Енергодару до Криму під виглядом "евакуації".

"У межах здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, зокрема дітей, скерували листи до Херсонської та Запорізької обласних військових адміністрацій з проханням з’ясувати зазначену інформацію", - пише Лубінець.

Водночас росіяни продовжують проводити в окупації так звані "профілактичні медичні огляди" після яких незаконно депортують дітей під виглядом "лікування".



"Підтримка міжнародної спільноти є вкрай важливою, тому розраховуємо на посилення санкцій проти винних у депортації українських дітей в 11-му санкційному пакеті, неформальне обговорення якого вже розпочали Єврокомісія та офіційні представники країн-членів ЄС", - додав омбудсман.