Как сообщается, детей из Луганской области забрали от родителей и увезли якобы в республиканский центр "Солнечный берег", расположенный в Дагестане. Организаторами депортации детей является "Женское движение Единой России", то есть представители партии диктатора Владимира Путина.

В ЦНС отметили, что в таких лагерях детей подвергают идеологической обработке, навязывая им кремлевское видение российского вторжения в Украину. При этом детей в частых случаях не возвращают родителям, если те не приезжают за ними лично.

Отмечается, что таким образом детей делают заложниками, чтобы выманить родителей и оставить их в России, потому что семьи назад уже не пускают.