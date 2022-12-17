Окупанти вивели свої кораблі на бойове чергування: чи є там "Калібри"

Російська армія 17 грудня вивела на бойове чергування 20 кораблів. Лише 5 із них у Середземному морі озброєні ракетами "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил ЗСУ.
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 9 ворожих кораблів. При цьому жоден із них не озброєний ракетами.
Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 корабля.
При цьому в Середземне море окупанти вивели 9 кораблів, включаючи 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали масованого удару по Україні. Ворог обстріляв як цивільну, так і енергетичну інфраструктуру.
За даними ЗСУ, окупанти під час вчорашньої атаки застосували всі види озброєння. Окрім іранських "Шахедів", запущених ворогом напередодні.
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