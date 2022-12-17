UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вивели свої кораблі на бойове чергування: чи є там "Калібри"

Фото: окупанти 17 грудня вивели свої кораблі на бойове чергування (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія 17 грудня вивела на бойове чергування 20 кораблів. Лише 5 із них у Середземному морі озброєні ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 9 ворожих кораблів. При цьому жоден із них не озброєний ракетами.

Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 корабля.

При цьому в Середземне море окупанти вивели 9 кораблів, включаючи 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали масованого удару по Україні. Ворог обстріляв як цивільну, так і енергетичну інфраструктуру.

За даними ЗСУ, окупанти під час вчорашньої атаки застосували всі види озброєння. Окрім іранських "Шахедів", запущених ворогом напередодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні