Окупанти вивели в Чорне море три носії крилатих ракет

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук вважає, що Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

Нещодавно Росія вперше випустила по Україні ракети з акваторії Азовського моря. У ВМС назвали це поворотним моментом.

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