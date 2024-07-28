Чи може Росія випустити по Україні ракети з носіїв у Середземному морі: оцінка ВМС
Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Технічно ми перебуваємо у зоні ураження тих кораблів, які знаходяться у Середземномор'ї. Інша справа, що застосувати це навряд чи ворог наважиться. Тому що тоді ці ракети повинні подолати повітряний простір країн-членів НАТО з відповідними висновками і реакцією", - зазначив Плетенчук.
Він додав, що враховувати можливість застосування ракет з Середземного моря потрібно. За його словами, це також важливий геополітичний фактор, який впливає на ухвалення відповідних рішень Україною та партнерами.
Застосування Росією ракет "Калібр"
Нагадаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення обстрілює Україні з акваторії моря. Окупанти випускали з надводних та підводних носіїв у Чорному морі крилаті ракети "Калібр".
Нещодавно Росія вперше випустила по Україні ракети з акваторії Азовського моря. У ВМС назвали це поворотним моментом.
Також Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що окупанти вивели з Азовського моря військові кораблі після того, як Сили оборони завдали удару по російському залізничному порому "Славянин" в порту "Кавказ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.