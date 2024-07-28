Чи може Росія випустити по Україні ракети з носіїв у Середземному морі: оцінка ВМС

Фото: Росія навряд чи випустить по Україні ракети з Середземного моря (скриншот відео)

Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Технічно ми перебуваємо у зоні ураження тих кораблів, які знаходяться у Середземномор'ї. Інша справа, що застосувати це навряд чи ворог наважиться. Тому що тоді ці ракети повинні подолати повітряний простір країн-членів НАТО з відповідними висновками і реакцією", - зазначив Плетенчук. Він додав, що враховувати можливість застосування ракет з Середземного моря потрібно. За його словами, це також важливий геополітичний фактор, який впливає на ухвалення відповідних рішень Україною та партнерами.