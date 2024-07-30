Оккупанты вывели в Черное море три носителя крылатых ракет

Общий залп российских ракетоносителей в Черном море – до 12 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: