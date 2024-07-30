Оккупанты вывели в Черное море три носителя крылатых ракет

По состоянию на утро в Черном море фиксируется пребывание трех российских кораблей, способных наносить удары крылатыми ракетами "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
Общий залп российских ракетоносителей в Черном море – до 12 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук считает, что Россия вряд ли решится выпустить ракеты по Украине из Средиземного моря. Если это произойдет, российские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.
Недавно Россия впервые выпустила по Украине ракеты из акватории Азовского моря. В ВМС назвали это поворотным моментом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.