Окупанти вирішили депортувати жителів Енергодару, - ЦНС

Зазначається, що росіяни навмисно ініціюють на окупованих територіях гуманітарні кризи, вивозячи звідти держустанови, закриваючи лікарні та аптеки, щоб зробити життя місцевих нестерпним.

"Водночас жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й "подальших руйнувань та репресій". Натомість мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію", - йдеться у матеріалі.

У Центрі зауважують, що насправді росіяни прагнуть змінити демографічний склад населення, а також "створюють пропагандистську картинку про "тікаючих" від України жителів"

Наразі окупанти готуються до евакуації з Енергодару. Для цього захоплена Запорізька атомна електростанція має підготувати автобуси.

"Людей планують вивозити в Джанкой (АР Крим). На початках "евакуація" добровільна, але зазвичай надалі окупанти практикують примусове виселення", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС також зазначили, що росіяни закрили блок-пост у Василівці Запорізької області, звідки жителі виїжджали на вільні, підконтрольні уряду України території.

"Це говорить про те, що росіян не цікавить доля людей. Ворогу головне забезпечити депортацію українців", - резюмують у Центрі.