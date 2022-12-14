Окупанти призначили працівника "Росатому" новим гауляйтером Енергодара
Російські окупанти призначили новим "очільником" тимчасово захопленого Енергодара працівника "Росатома".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодара Дмитра Орлова.
"Пропагандистські канали окупантів в Енергодарі сьогодні публічно представили чергового (здається, вже п’ятого за рахунком) гауляйтера, який очолив "адміністрацію міста". Цим недалекоглядним бідолахою став працівник "Росатому" Єдуард Сєновоз", - написав Орлов.
Мер міста додав, що сам факт такого "призначення" в окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його доєднання до списку військових злочинців. І відповідати за це доведеться неминуче.
"А крім того, варто згадати "правління" його попередників за минулі 9 місяців, щоб зрозуміти: кар’єра буде може і яскравою, але короткотривалою та безславною", - зазначив він.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі представника російської псевдо-влади Олександра Волгу зняли з посади "мера".
Також раніше ми писали, що представники "Росатому" на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, які були призначені на зарплати українському персоналу.
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