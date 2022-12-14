Окупанти призначили працівника "Росатому" новим гауляйтером Енергодара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

"Пропагандистські канали окупантів в Енергодарі сьогодні публічно представили чергового (здається, вже п’ятого за рахунком) гауляйтера, який очолив "адміністрацію міста". Цим недалекоглядним бідолахою став працівник "Росатому" Єдуард Сєновоз", - написав Орлов.

Мер міста додав, що сам факт такого "призначення" в окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його доєднання до списку військових злочинців. І відповідати за це доведеться неминуче.

"А крім того, варто згадати "правління" його попередників за минулі 9 місяців, щоб зрозуміти: кар’єра буде може і яскравою, але короткотривалою та безславною", - зазначив він.