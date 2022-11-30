ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські партизани в районі Енергодару знищили майже взвод росіян

Новость на русском →
Україна, Середа 30 листопада 2022 11:35
Українські партизани в районі Енергодару знищили майже взвод росіян Фото: українські партизани в районі Енергодару знищили майже взвод росіян (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські партизани знищили майже взвод російських окупантів в районі Енергодару. Також вони "позбавили" росіян 4 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Наші партизани виклали відео нічної прогулянки в районі населених пунктів Іванівка - Благовіщенка - Енергодар", - розповів він.

За його словами, в ході бою було знищено до взводу окупантів та 4 одиниці техніки.

"Окупанти відкрили вогонь у відповідь - всі партизан цілі. Згодом відкрили вогонь зі ствольної та реактивної артилерії у бік Марганцю та Нікополя", - додав Євтушенко.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили 500 окупантів і чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88 880 своїх солдатів.

Нагадаємо, у вівторок, 29 листопада, російські військові обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки загарбників постраждала жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію