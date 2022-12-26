Оккупанты решили депортировать жителей Энергодара, - ЦНС

Отмечается, что россияне намеренно инициируют на оккупированных территориях гуманитарные кризисы, вывозя оттуда госучреждения, закрывая больницы и аптеки, с целью сделать жизнь местных невыносимым.

"В то же время жителей идеологически прокачивают по поводу наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместо этого жителям предлагают уехать, и обещают денежную компенсацию", - говорится в материале.

В Центре подчеркивают, что на самом деле россияне стремятся изменить демографический состав населения, а также "создают пропагандистскую картинку о "убегающих" от Украины жителях".

В настоящее время оккупанты готовятся к эвакуации из Энергодара. Для этого захваченная Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы.

"Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", - говорится в сообщении.

В ЦНС также отметили, что россияне закрыли блок-пост в Васильевке Запорожской области, откуда жители выезжали на свободные, подконтрольные правительству Украины территории.

"Это говорит о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", - резюмируют в Центре.