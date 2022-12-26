Окупанти вирішили депортувати жителів Енергодару, - ЦНС

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України продовжують "евакуювати" місцеве населення, і цього разу інтервенти вирішили депортувати жителів Енергодару Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що росіяни навмисно ініціюють на окупованих територіях гуманітарні кризи, вивозячи звідти держустанови, закриваючи лікарні та аптеки, щоб зробити життя місцевих нестерпним.

"Водночас жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й "подальших руйнувань та репресій". Натомість мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію", - йдеться у матеріалі.

У Центрі зауважують, що насправді росіяни прагнуть змінити демографічний склад населення, а також "створюють пропагандистську картинку про "тікаючих" від України жителів"

Наразі окупанти готуються до евакуації з Енергодару. Для цього захоплена Запорізька атомна електростанція має підготувати автобуси.

"Людей планують вивозити в Джанкой (АР Крим). На початках "евакуація" добровільна, але зазвичай надалі окупанти практикують примусове виселення", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС також зазначили, що росіяни закрили блок-пост у Василівці Запорізької області, звідки жителі виїжджали на вільні, підконтрольні уряду України території.

"Це говорить про те, що росіян не цікавить доля людей. Ворогу головне забезпечити депортацію українців", - резюмують у Центрі.