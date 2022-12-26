ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты решили депортировать жителей Энергодара, - ЦНС

Новина українською →
Энергодар, Понедельник 26 декабря 2022 23:49
Оккупанты решили депортировать жителей Энергодара, - ЦНС Фото: Энергодар (t.me/s/orlovdmytroEn)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают "эвакуировать" местное население, и в этот раз интервенты решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Отмечается, что россияне намеренно инициируют на оккупированных территориях гуманитарные кризисы, вывозя оттуда госучреждения, закрывая больницы и аптеки, с целью сделать жизнь местных невыносимым.

"В то же время жителей идеологически прокачивают по поводу наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Вместо этого жителям предлагают уехать, и обещают денежную компенсацию", - говорится в материале.

В Центре подчеркивают, что на самом деле россияне стремятся изменить демографический состав населения, а также "создают пропагандистскую картинку о "убегающих" от Украины жителях".

В настоящее время оккупанты готовятся к эвакуации из Энергодара. Для этого захваченная Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы.

"Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", - говорится в сообщении.

В ЦНС также отметили, что россияне закрыли блок-пост в Васильевке Запорожской области, откуда жители выезжали на свободные, подконтрольные правительству Украины территории.

"Это говорит о том, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", - резюмируют в Центре.

Напомним, в конце ноября украинские партизаны в районе Энергодара уничтожили почти взвод российских захватчиков.

Ранее сообщалось, что недавно российские оккупанты назначили новым "руководителем" временно захваченного Энергодара работника "Росатома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Энергодар Запорожская область
NEWS
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
Быстрее обычного. США разработали спецплан подготовки Patriot для Украины
DAILY
Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Идея россиян взять Киев от начала выглядит как авантюра