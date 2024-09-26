Окупанти випустили по Україні майже 80 "Шахедів" та шість ракет: скільки збила ППО

Цієї ночі ворог атакував Сумську область двома ракетами невстановленого типу з Бєлгородської області, Одеську область - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних дронів (пуски були з Приморсько-Ахтарська, Орела, Курська).

Сили протиповітряної оборони знищили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних дронів. Вісім ворожих безпілотників були локаційно втрачені, один повернувся в Росію, ще один досі намагаються збити.

ППО працювала у 14 областях України, а саме у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Харківській.