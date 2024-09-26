Оккупанты выпустили по Украине почти 80 "Шахедов" и шесть ракет: сколько сбила ПВО

Этой ночью враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных дронов (пуски были из Приморско-Ахтарска, Орела, Курска).

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 66 ударных дронов. Восемь вражеских беспилотников были локационно потеряны, один вернулся в Россию, еще один до сих пор пытаются сбить.

ПВО работала в 14 областях Украины, а именно в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской.