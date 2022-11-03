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Окупанти випустили понад 150 снарядів по Сумській області за добу (фото)

Фото: Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, росіяни випустили понад 150 снарядів та мін по Сумській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено приватні будинки та трактор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"157 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння Сумщини", - заявив Живицький.

За його словами, росіяни обстріляли дев'ять громад у регіоні, а саме:

  • Юнаківська громада: на околиці прикордонного села ворог спрямував безпілотник. З нього скинули вибухівку типу ВОГ-17. Без наслідків;
  • Білопільська громада: із мінометів російські армійці обстріляли два села. Загалом було 48 вибухів. Пошкоджено місцевий будинок культури, 6 приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства. В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі споруди;
  • Середино-Будська громада: під обстріл з боку Росії потрапили 4 прикордонні населені пункти. Росіяни стріляли із мінометів (загалом 25 "прильотів"). І ще 6 разів ударили із САУ. Без руйнувань;
  • Шалигинську громаду обстріляли із реактивної системи залпового вогню. Було 20 вибухів;
  • По Краснопільській громаді росіяни застосували міномети (8 "прильотів"). Та вели артилерійський вогонь (14 "прильотів"). Руйнувань не було. Після 21:00 по одному з сіл росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії (5 "прильотів"). Наслідки уточнюються;
  • Есманська громада: росіяни із мінометів обстріляли два села. Загалом 30 вибухів було на нашій території. Теж без наслідків;
  • Зноб-Новгородська громада: 6 "прильотів" із мінометів по околицях прикордонного села. Без руйнувань;
  • Хотінська громада: ворог застосовував стрілецьку зброю. Було 8 кулеметних черг.

Нагадаємо, що у четвер, 3 листопада, російські окупанти відкрили вогонь по Білопільській громаді у Сумській області з артилерії.

Вчора росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак окупантів постраждали приватні будинки та водогін.

Раніше росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області - Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.

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