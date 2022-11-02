РФ обстріляла шість громад у Сумській області: пошкоджено лінії електропередач

У середу, 2 листопада, росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак окупантів постраждали приватні будинки та водогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За сьогодні ворог 7 разів обстріляв прикордоння. Та випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін", - йдеться у повідомленні.

Живицький повідомив, що окупанти обстріляли шість громад в регіоні, а саме: