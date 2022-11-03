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Оккупанты выпустили более 150 снарядов по Сумской области за сутки (фото)

Фото: Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, россияне выпустили более 150 мин и снарядов по Сумской области. В результате вражеских атак были повреждены частные дома и трактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"157 снарядов и мин за день направили россияне на приграничье Сумщины", - заявил Живицкий.

По его словам, россияне обстреляли девять общин в регионе, а именно:

  • Юнаковская громада: на окраине пограничного села враг направил беспилотник. С него сбросили взрывчатку типа ВОГ-17. Без последствий;
  • Белопольская громада: из минометов российские армейцы обстреляли два села. Всего было 48 взрывов. Поврежден местный дом культуры, 6 частных домов мирных жителей и трактор на территории фермерского хозяйства. В другом селе из-за обстрела загорелся дом. Также повреждены две хозяйственные постройки;
  • Средино-Будская община: под обстрел со стороны России попали 4 приграничных населенных пункта. Россияне стреляли из минометов (в общей сложности 25 "прилетов"). И еще 6 раз ударили из САУ. Без разрушений;
  • Шалыгинскую общину обстреляли из реактивной системы залпового огня. Было 20 взрывов;
  • По Краснопольской общине россияне применили минометы (8 "прилетов"). И вели артиллерийский огонь (14 "прилетов"). Разрушений не было. После 21:00 по одному из деревень россияне открыли огонь из ствольной артиллерии (5 "прилетов"). Последствия уточняются;
  • Эсманская громада: россияне из минометов обстреляли два села. В общей сложности 30 взрывов было на нашей территории. Тоже без последствий;
  • Зноб-Новгородская община: 6 "прилетов" из минометов по окрестностям пограничного села. Без разрушений;
  • Хотинская община: враг применял стрелковое оружие. Было 8 пулеметных очередей.

Напомним, что в четверг, 3 ноября, российские оккупанты открыли огонь по Белопольской общине в Сумской области по артиллерии.

Вчера россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и водопровод.

Ранее россияне в течение дня обстреляли две пограничные общины Сумской области - Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.

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