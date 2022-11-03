Оккупанты выпустили более 150 снарядов по Сумской области за сутки (фото)

В четверг, 3 ноября, россияне выпустили более 150 мин и снарядов по Сумской области. В результате вражеских атак были повреждены частные дома и трактор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"157 снарядов и мин за день направили россияне на приграничье Сумщины", - заявил Живицкий.
По его словам, россияне обстреляли девять общин в регионе, а именно:
Напомним, что в четверг, 3 ноября, российские оккупанты открыли огонь по Белопольской общине в Сумской области по артиллерии.
Вчера россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и водопровод.
Ранее россияне в течение дня обстреляли две пограничные общины Сумской области - Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.
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