Оккупанты выпустили более 150 снарядов по Сумской области за сутки (фото)

В четверг, 3 ноября, россияне выпустили более 150 мин и снарядов по Сумской области. В результате вражеских атак были повреждены частные дома и трактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.