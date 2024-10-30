Окупанти випустили по Одеській області близько десяти ракет, - ОВА

Вибухи на Одещині

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, увечері в Одеській області пролунали вибухи. Їх чули мешканці Одеси та інших населених пунктів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски ракет у бік Одеси та Затоки.

Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що всі вибухи, які чули одесити, були поза містом.

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