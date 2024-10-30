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Окупанти випустили по Одеській області близько десяти ракет, - ОВА

Ілюстративне фото: в Одеській області лунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, увечері вдарили по Одеській області. Вони використали близько 10 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

За його словами, сьогоднішня ворожа атака на Одеську область була масованою.

"Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одеській області", - зазначив Кіпер.

Він додав, що інформація про наслідки ворожого удару буде згодом. Усі служби працюють на місцях атак.

Вибухи на Одещині

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, увечері в Одеській області пролунали вибухи. Їх чули мешканці Одеси та інших населених пунктів.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски ракет у бік Одеси та Затоки.

Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що всі вибухи, які чули одесити, були поза містом.

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