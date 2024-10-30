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Оккупанты выпустили по Одесской области около десяти ракет, - ОВА

Иллюстративное фото: в Одесской области звучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 30 октября, вечером ударили по Одесской области. Они использовали около 10 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

По его словам, сегодняшняя вражеская атака на Одесскую область была массированной. 

"Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесской области", - отметил Кипер. 

Он добавил, что информация о последствиях вражеского удара будет позже. Все службы работают на местах атак. 

Взрывы в Одесской области

Напомним, сегодня, 30 октября, вечером в Одесской области прозвучали взрывы. Их слышали жители Одессы и других населенных пунктов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках ракет в сторону Одессы и Затоки.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что все взрывы, которые слышали одесситы, были вне города.

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