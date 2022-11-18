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Окупанти випустили по кварталах Нікополя 40 снарядів та влучили в сонячну підстанцію

Фото: окупанти випустили по кварталах Нікополя 40 снарядів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 18 листопада випустили по кварталах Нікополя понад 40 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зазначається, що ворог застосував РСЗВ.

У місті пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

Окупанти вночі накрили вогнем житлові квартали Нікополя / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Прилетіло від росіян у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Пошкоджено гаражі та автомобілі. Без жертв та постраждалих.

Пошкоджено гаражі та господарські будівлі / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські загарбники б'ють по Нікопольському району в Дніпропетровській області практично регулярно. Вночі 16 листопада окупанти атакували три громади району з "Градів" та важкої артилерії.

Перед цим, 15 листопада, вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, випустивши понад 60 снарядів.

А до цього, в ніч проти 13 листопада, війська РФ обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого дві жінки отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область