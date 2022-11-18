Окупанти випустили по кварталах Нікополя 40 снарядів та влучили в сонячну підстанцію

Російські окупанти вночі 18 листопада випустили по кварталах Нікополя понад 40 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Зазначається, що ворог застосував РСЗВ.
У місті пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.
Прилетіло від росіян у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Пошкоджено гаражі та автомобілі. Без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, російські загарбники б'ють по Нікопольському району в Дніпропетровській області практично регулярно. Вночі 16 листопада окупанти атакували три громади району з "Градів" та важкої артилерії.
Перед цим, 15 листопада, вночі обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, випустивши понад 60 снарядів.
А до цього, в ніч проти 13 листопада, війська РФ обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого дві жінки отримали поранення.
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