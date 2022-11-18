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Оккупанты выпустили по кварталам Никополя 40 снарядов и попали в солнечную подстанцию

Фото: оккупанты выпустили по кварталам Никополя 40 снарядов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 18 ноября выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Отмечается, что враг применил РСЗО.

В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.

Оккупанты ночью накрыли огнем жилые кварталы Никополя / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Прилетело от россиян в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили. Без жертв и пострадавших.

Повреждены гаражи и хозяйственные постройки / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, российские захватчики бьют по Никопольскому району в Днепропетровской области практически регулярно. Ночью 16 ноября оккупанты атаковали три громады района с "Градов" и тяжелой артиллерии.

Перед этим, 15 ноября, ночью обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины, выпустив более 60 снарядов.

А до этого, в ночь на 13 ноября, войска РФ обстреляли Никопольский район, в результате чего две женщины получили ранения.

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Днепропетровская область