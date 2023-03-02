UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти випустили по Херсонській області 500 снарядів з мінометів: за добу 11 поранених

Фото: окупанти випустили по Херсонській області 500 снарядів із мінометів за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За добу російські військові 87 разів обстріляли Херсонську область, зокрема окупанти випустили 500 снарядів з мінометів. 11 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА,

"Російська армія 87 разів обстріляла Херсонську область. По мирних населених пунктах області випустили майже 500 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Херсон росіяни атакували двічі. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. В ОВА додали, що минулої доби в області через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них - однорічний малюк.

"Дитині уламками скла поранило обличчя та вуха. Зараз хлопчик знаходить в лікарні, його життю нічого не загрожує", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало "Радіо Свобода", свідчать про те, що російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, російські окупанти 1 березня вдарили по Чорнобаївці Херсонської області з артилерії. Внаслідок атаки однорічний хлопчик дістав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська область