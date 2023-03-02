Оккупанты выпустили по Херсонской области 500 снарядов из минометов: за сутки 11 раненых

"Российская армия 87 раз обстреляла Херсонскую область. По мирным населенным пунктам области выпустили около 500 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

В частности, Херсон россияне атаковали дважды. В городе повреждены частные и многоквартирные дома. В ОВА добавили, что за прошедшие сутки в области из-за российских обстрелов 11 человек получили ранения, среди них - годовалый малыш.

"Ребенку обломками стекла ранили лицо и уши. Сейчас мальчик находит в больнице, его жизни ничего не угрожает", - добавили в администрации.

Как сообщалось, спутниковые снимки от 23 февраля, опубликованные "Радио Свобода", свидетельствуют о том, что российские войска обстреливают Херсон из временно оккупированного города Голая Пристань на левом берегу Днепра.

Напомним, российские оккупанты 1 марта ударили по Чернобаевке Херсонской области из артиллерии. В результате атаки годовалый мальчик получил ранения.