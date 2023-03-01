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Росіяни обстріляли Чорнобаївку з артилерії: поранений однорічний хлопчик

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Чорнобаївка, Середа 01 березня 2023 15:31
Росіяни обстріляли Чорнобаївку з артилерії: поранений однорічний хлопчик Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Чорнобаївку з артилерії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 1 березня, вдарила по Чорнобаївці з артилерії. Внаслідок атаки однорічний хлопчик дістав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що карета швидкої допомоги везе дитину до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламки скла поранили йому вуха та обличчя.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Зміївку Херсонської області, постраждав місцевий мешканець та волонтер.

Окрім того, сьогодні у Херсонській області двоє людей підірвалися на ворожих мінах.

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