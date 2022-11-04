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Окупанти випустили 70 снарядів по чотирьом громадам у Сумській області

Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 4 листопада, окупанти атакували чотири громади у Сумській області. Росіяни випустили 70 снарядів та мін по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Сьогодні під ворожими обстрілами були 4 прикордонні громади. На них росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, ворог обстріляв наступні громади:

  • Миропільську громаду з території Росії обстріляли з мінометів. Було 9 вибухів. Без руйнувань;
  • По Хотінській громаді ворог теж вів спочатку мінометний обстріл (9 "прильотів"). А пообіді ще по двом прикордонним селам росіяни ударили із САУ. Загалом було 15 вибухів. Дивом обійшлося без руйнувань;
  • Білопільська громада: майже годину ворог із САУ обстрілював прикордоння (28 "прильотів"). Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. На щастя, без загиблих. По іншому селу громади росіяни били із мінометів (4 "прильоти");
  • Зноб-Новгородська громада: тут під російський обстріл потрапили два села. По одному ворог вів гранатометний обстріл (5 "черг" з АГС). По іншому - застосував стрілецьку зброю.

Нагадаємо, що російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Сумської області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки у Білопільській громаді.

Вночі російські війська, застосувавши комплекси С-300, завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

Крім того, в ніч проти 4 листопада ворог обстріляв Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйновано склад та пошкоджено адміністративну будівлю.

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