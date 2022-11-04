Окупанти випустили 70 снарядів по чотирьом громадам у Сумській області

У п'ятницю, 4 листопада, окупанти атакували чотири громади у Сумській області. Росіяни випустили 70 снарядів та мін по регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сьогодні під ворожими обстрілами були 4 прикордонні громади. На них росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін", - йдеться у повідомленні.
За словами Живицького, ворог обстріляв наступні громади:
Нагадаємо, що російські війська протягом години обстрілювали прикордоння Сумської області. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки у Білопільській громаді.
Вночі російські війська, застосувавши комплекси С-300, завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.
Крім того, в ніч проти 4 листопада ворог обстріляв Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйновано склад та пошкоджено адміністративну будівлю.
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