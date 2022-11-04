Окупанти випустили 70 снарядів по чотирьом громадам у Сумській області

У п'ятницю, 4 листопада, окупанти атакували чотири громади у Сумській області. Росіяни випустили 70 снарядів та мін по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.