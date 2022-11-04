ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты выпустили 70 снарядов по четырем общинам в Сумской области

Новина українською →
Украина, Пятница 04 ноября 2022 21:45
Оккупанты выпустили 70 снарядов по четырем общинам в Сумской области Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 4 ноября, оккупанты атаковали четыре общины в Сумской области. Россияне выпустили 70 снарядов и мин по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сегодня под вражескими обстрелами находились 4 пограничных общины. На них россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, враг обстрелял следующие общины:

  • Миропольская община с территории России обстреляли из минометов. Было 9 взрывов. Без разрушений;
  • По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (9 "прилетов"). А после обеда еще по двум приграничным селам россияне ударили с САУ. Всего было 15 взрывов. Чудом обошлось без разрушений;
  • Белопольская общине: почти час враг из САУ обстреливал пограничные (28 "прилетов"). Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в дом. К счастью, без погибших. По другому селу общины россияне избивали из минометов (4 "прилета");
  • Зноб-Новгородская община: здесь под российский обстрел попали два села. По одному врагу вел гранатометный обстрел (5 "очередей" из АГС). По другому - применил стрелковое оружие.

Напомним, что российские войска в течение часа обстреливали границы Сумской области. В результате атаки разрушены жилые дома в Белопольской общине.

Ночью российские войска, применив комплексы С-300, нанесли ракетный удар по Запорожской области. В результате обстрела повреждена газовая труба.

Кроме того, в ночь на 4 ноября враг обстрелял Николаев. В результате обстрела разрушен склад и повреждено административное здание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
DAILY
Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать