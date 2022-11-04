Оккупанты выпустили 70 снарядов по четырем общинам в Сумской области

В пятницу, 4 ноября, оккупанты атаковали четыре общины в Сумской области. Россияне выпустили 70 снарядов и мин по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сегодня под вражескими обстрелами находились 4 пограничных общины. На них россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска в течение часа обстреливали границы Сумской области. В результате атаки разрушены жилые дома в Белопольской общине.

Ночью российские войска, применив комплексы С-300, нанесли ракетный удар по Запорожской области. В результате обстрела повреждена газовая труба.

Кроме того, в ночь на 4 ноября враг обстрелял Николаев. В результате обстрела разрушен склад и повреждено административное здание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.