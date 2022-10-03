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Окупанти випустили 10 ракет С-300 по Запоріжжю: в ОВА показали наслідки обстрілу

Фото: Окупанти випустили 10 ракет С-300 по Запоріжжю (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вночі 3 жовтня випустили близько 10 ракет С-300 по Запоріжжю та області. Внаслідок обстрілу постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та двох селах Запорізького району", - зазначив посадовець.

В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено. Пошкоджено реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населеними пунктами.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами С-300. Внаслідок обстрілу було зруйновано промислову інфраструктуру.

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