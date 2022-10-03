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Оккупанты выпустили 10 ракет С-300 по Запорожью: в ОВА показали последствия обстрела

Фото: Оккупанты выпустили 10 ракет С-300 по Запорожью (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты ночью 3 октября выпустили около 10 ракет С-300 по Запорожью и области. В результате обстрела пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и двум селам Запорожского района", - отметил чиновник.

В областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Поврежден реабилитационный центр, где обучались дети с особыми потребностями.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.

Напомним, 2 октября российские войска ударили по Запорожью четырьмя ракетами С-300. В результате обстрела была разрушена промышленная инфраструктура.

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