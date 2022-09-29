UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти не випускають українців, які намагаються виїхати з Росії, - Гайдай

Фото: окупанти не випускають українців, які намагаються виїхати з Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти не випускають близько 1000 українців із Росії до Латвії. Люди, серед яких інваліди та діти, перебувають на пункті пропуску вже четвертий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На пункті пропуску Бурачки в Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які бажають виїхати... У черзі зібралося близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди та маленькі діти перебувають у жахливих умовах", - розповів він.

За словами Гайдая, близько тисячі людей побоюються, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять із РФ.

"Вони обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут. 1000 українців побоюються за своє життя, очікуючи на репресії з боку окупантів", - додав начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська мають намір закрити Маріуполь для виїзду мешканців, щоб провести у місті примусову мобілізацію.

Також у Мелітополі окупанти зі зброєю змушували мешканців брати участь у "референдумі". Тих, хто відмовився голосувати, загрожують депортувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація