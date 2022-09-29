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Оккупанты не выпускают украинцев, которые пытаются выехать из России, - Гайдай

Фото: оккупанты не выпускают украинцев, которые пытаются выехать из России (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты не выпускают около 1000 украинцев из России в Латвию. Люди, среди которых инвалиды и дети, находятся на пункте пропуска уже четвертый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, желающих уехать... В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети находятся в ужасных условиях", - рассказал он.

По словам Гайдая, около тысячи человек опасаются, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят из РФ.

"Они избрали свободу, но россияне создают преграды и здесь. 1000 украинцев опасаются за свою жизнь, ожидая репрессий со стороны оккупантов", - добавил начальник Луганской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска намерены закрыть Мариуполь для выезда жителей, чтобы провести в городе принудительную мобилизацию.

Также в Мелитополе оккупанты с оружием заставляли жителей участвовать в "референдуме". Тех, кто отказался голосовать, угрожают депортировать.

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