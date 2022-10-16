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Окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію

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Неділя 16 жовтня 2022 20:51
Окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію Фото: окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не випускають на підконтрольну Україні територію працівників Запорізької АЕС, а також тим людей, які раніше працювали на станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Федоров розповів, що окупанти не випускають територію вільної України працівників Запорізької АЕС - як чинних, так і колишніх. За його словами, навіть людей, які вийшли на пенсію, на блок-пості розвертають до окупованого Енергодару.

Він зазначив, що протягом тижня більше чотирьох тисяч людей стояли у черзі на виїзд у Василівці, єдиному населеному пункті, через який можна евакуюватися жителям окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донецької та Луганської областей. 13 жовтня окупанти почали випускати тих, хто зареєструвався та отримав перепуску у комендатурі. Проте термін очікування виїзду сягає до 20 днів.

Так, виїзд ускладнений, окупанти випускають 20-50 людей за день, у той час, коли раніше випускали більше тисячі.

Федоров повідомив про альтернативний шлях виїзду - в сторону Грузії, Латвії та Естонії через трасу Бердянськ - Новоазовськ.

При цьому він зазначив, що росіяни встановили свій фільтраційний пункт у Новоазовську. Оформлення виїзду на місці займає від декількох годин до декількох днів. Але, як сказав Федоров, поки цей шлях працює - необхідно ним користуватись.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, що росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС, а співробітники піддаються катуванню.

Окрім того, загарбники почали вивозити дітей з Енергодара до Росії.

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Мелітополь Энергодар Запорізька АЕС
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