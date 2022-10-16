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Оккупанты не выпускают работников Запорожской АЭС на подконтрольную Украине территорию

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Воскресенье 16 октября 2022 20:51
Оккупанты не выпускают работников Запорожской АЭС на подконтрольную Украине территорию Фото: оккупанты не выпускают работников Запорожской АЭС на подконтрольную Украине территорию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не выпускают на подконтрольную Украине территорию работников Запорожской АЭС, а также тех людей, которые раньше работали на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Федоров рассказал, что оккупанты не выпускают территорию свободной Украины работников Запорожской АЭС - как действующих, так и бывших. По его словам, даже людей, которые вышли на пенсию,на блок-посте разворачивают в оккупированный Энергодар.

Он отметил, что за неделю более четырех тысяч человек стояли в очереди на выезд в Васильевке, единственном населенном пункте, через который можно эвакуироваться жителям оккупированных частей Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской областей. 13 октября оккупанты начали выпускать тех, кто зарегистрировался и получил пропуск в комендатуре. Однако срок ожидания выезда достигает 20 дней.

Так, выезд усложнен, оккупанты выпускают 20-50 человек в день, в то время, когда раньше выпускали более тысячи.

Федоров сообщил об альтернативном пути выезда - в сторону Грузии, Латвии и Эстонии через трассу Бердянск - Новоазовск.

При этом он отметил, что россияне установили свой пункт фильтрации в Новоазовске. Оформление выезда на месте занимает от нескольких часов до нескольких дней. Но, как сказал Федоров, пока этот путь работает - необходимо им пользоваться.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали, что россияне минируют территорию вокруг Запорожской АЭС, а сотрудники подвергаются пыткам.

Кроме того, захватчики начали вывозить детей из Энергодара в Россию.

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Мелитополь Энергодар Запорожская АЭС
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