Територія замінована, співробітників катують: яка ситуація на ЗАЕС
В "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка погіршується кожним тижнем. Окупанти мінують територію навколо станції, а співробітники піддаються катуванню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.
За словами голови української атомної енергетичної компанії Петра Котіна, територія станції замінована, а в будівлі реактора існує ризик загоряння. Росіян пошкодили адміністративний корпус, навчальний центр, реактор і головний трансформатор одного з блоків.
Як відзначив голова "Енергоатому", також на станції розташовано багато військової техніки росіян, а в деяких з вантажівок можуть бути вибухівки, що, зі свого боку, посилює небезпеку загорання.
"Росіяни створили підставну компанію в Москві і призначили директором АЕС свою людину. Прямо зараз вони намагаються змусити співробітників підприємства підписати трудові контракти з Росією, відповідно до яких вони будуть переведені з українського агентства з атомної енергії "Енергоатом" у російський "Росатом". Усі ці дії незаконні. У персоналу є вибір: або підписати цей контракт, або зазнати побиття або тортур", - повідомив Котін.
Також Котін додав, що наразі у полоні росіян перебувають близько 100 співробітників. Один із них загинув.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на ЗАЕС нещодавно відновили резервне живлення після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.
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