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Оккупанты не выплачивают шахтерам зарплату, - ЦНС

Украина, Понедельник 22 января 2024 20:59
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Оккупанты не выплачивают шахтерам зарплату, - ЦНС Фото: россияне не выплачивают украинским шахтерам зарплату (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На временно захваченных украинских территориях оккупационная администрация не выплачивает зарплату шахтерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, долги перед шахтерами растут, а на самих шахтах дефицит кадров составляет 40%. Поэтому шахты не выполняют норму добычи и находятся на грани закрытия.

"Это очередное свидетельство того, что приносит РФ на ВОТ, а именно: бедность, кризис и пропаганду о "улучшении", - отметили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Напомним, ранее мы писали, что российские власти на оккупированных территориях перестали выплачивать заработную плату учителям, не лояльным к оккупации.

Ранее стало известно, что Россия перестала выплачивать заработную плату оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Запорожской области.

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